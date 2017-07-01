歡迎來到 Macau Closer magazine

焦點內容

Dec 2016
越是本土的故事，越能引起普遍共鳴
葡萄牙導演Marco Martins憑藉電影《Saint George》奪得第一屆澳門國際影展暨頒獎典禮「最佳導演獎」。該片同時將最佳男主角獎收入囊中。
Dec 2016
改變立牆
上月在香港的街頭藝術計劃Walls of Change，匯聚了多位保育界及藝術界的菁英人物
Dec 2016
深度商業片
澳門導演陳雅莉的第二部劇情電影《那一年，我十七》將於澳門國際影展暨頒獎典禮中亮相
Dec 2016
劇場裡的音樂會
在世界各地十一個城市巡演的澳門原創音樂表演「墓所事事」增添新元素回歸澳門舞台
Nov 2016
江南韻魅
黃酒－中華古老文化之魂
Nov 2016
「敬隨君便」
澳門俄籍藝術家君士坦丁舉行最大規模個人展

特寫時尚

前項 Pause 下一頁
深圳時裝周 歡樂海岸
特寫街拍
方進一
 
街拍攝影師 
 
與其餘五位志趣相投的同事成立indiegroup獨立集團，承接各類拍攝之餘，自己亦開始走上獨立街拍的道路，頻密穿梭於深圳、香港、台灣等地進行旅行式街拍。戀物志littlething、HYPEBEAST長期合作街拍攝影師。
 
yotlj.blogcn.com 
披出亞洲風格

菲律賓的時裝設計界新星Martin Bautista 與《特寫》分享他的迅速竄紅以及成為亞洲獨立設計師的經驗

創意領薈
《澳門時裝領薈》L-Show呈獻一場精彩的葡語系時裝展
 
 去年《澳門時裝領薈2013》於以藝術、文化及創意產業為中心的澳門仁慈堂婆仔屋舉行了一場大型活動「葡語系時裝展」。
 
時裝進化

澳門時裝節帶來本地及區內創意洋溢設計師的作品。

自家風格
2011年11月，首屆澳門時裝領薈MFL，帶來了本地和國際設計師設計的時裝秀，為小城添上魅力、風格和美豔。沉寂一年的後， MFL本月又再上演，為時裝界呈現不一樣的畫面。
 

目前沒有建立任何首頁的內容。