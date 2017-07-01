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城中熱事
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轉行博彩
International Game Technology (IGT)公司的亞洲營銷總監Mark Michalko在過去五年儼如他公司的代表人物，但坐擁40年的經驗，他在行內絕非新手
皮埃蒙特精粹
西鄰法國、北鄰瑞士的皮埃蒙特（意︰Piemonte；英︰Piedmont），位處阿爾卑斯（Alps）及利古里亞亞平寧（Ligurian Apennine）兩大山脈之間
細味格國
位處歐亞兩個大陸交界的格魯吉亞就如她盛產的葡萄酒一樣，都值得被細細品嚐
真愛餽贈
一個東望洋山上的三房單位，是一位老人家安享晚年的安樂窩。現在她的孫女Michelle Tang為我們詳盡地 介紹她如何把這單位變成一個現代滿美家居
尋覓現世
澳門出生的著名導演羅卓瑤已經在電影工業內打滾三十年。從電視到大型電影影展， 羅導演都不停地追求着創新。她的新作是一套部分在澳門取景的電影Drifting Petals
在資訊爆炸的時代探討如何去愛
小城實驗劇團年底為澳門觀眾帶來英國著名劇作家Caryl Churchill的知名作品《Love & Information》.這是澳門本地劇團首次詮釋這部充滿實驗性和挑戰性的劇作.
城中熱事
揚帆築夢－－郭桓作品展
2016年12月31日 - 2017年4月23日
劉若英 《我敢 RENEXT》2017 世界巡迴演唱會 澳門站
01/07/2017 @金光綜藝館
溫拿NEVER SAY GOODBYE演唱會2017-澳門站
01/21/2017 @金光綜藝館
大河之舞 - 20周年特別紀念版
2017年1月24日至2月5日
傳奇音樂會
2017年2月3-5日
歡迎來到 Macau Closer magazine
焦點內容
Dec 2016
越是本土的故事，越能引起普遍共鳴
葡萄牙導演Marco Martins憑藉電影《Saint George》奪得第一屆澳門國際影展暨頒獎典禮「最佳導演獎」。該片同時將最佳男主角獎收入囊中。
Dec 2016
改變立牆
上月在香港的街頭藝術計劃Walls of Change，匯聚了多位保育界及藝術界的菁英人物
Dec 2016
深度商業片
澳門導演陳雅莉的第二部劇情電影《那一年，我十七》將於澳門國際影展暨頒獎典禮中亮相
Dec 2016
劇場裡的音樂會
在世界各地十一個城市巡演的澳門原創音樂表演「墓所事事」增添新元素回歸澳門舞台
Nov 2016
江南韻魅
黃酒－中華古老文化之魂
Nov 2016
「敬隨君便」
澳門俄籍藝術家君士坦丁舉行最大規模個人展
特寫時尚
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深圳時裝周 歡樂海岸
特寫街拍
方進一
街拍攝影師
與其餘五位志趣相投的同事成立indiegroup獨立集團，承接各類拍攝之餘，自己亦開始走上獨立街拍的道路，頻密穿梭於深圳、香港、台灣等地進行旅行式街拍。戀物志littlething、HYPEBEAST長期合作街拍攝影師。
yotlj.blogcn.com
披出亞洲風格
菲律賓的時裝設計界新星Martin Bautista 與《特寫》分享他的迅速竄紅以及成為亞洲獨立設計師的經驗
創意領薈
《澳門時裝領薈》L-Show呈獻一場精彩的葡語系時裝展
去年《澳門時裝領薈2013》於以藝術、文化及創意產業為中心的澳門仁慈堂婆仔屋舉行了一場大型活動「葡語系時裝展」。
時裝進化
澳門時裝節帶來本地及區內創意洋溢設計師的作品。
自家風格
2011年11月，首屆澳門時裝領薈MFL，
帶來了本地和國際設計師設計的時裝秀，為小城添上魅力、
風格和美豔。沉寂一年的後， MFL本月又再上演，為時裝界呈現不一樣的畫面。
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