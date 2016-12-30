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城中熱事
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犧牲．抉擇
上任將近七年的澳門文化局局長吳衛鳴，將要為自己的公職生涯畫上句號
大河舞動
舞蹈史上最受喜愛的舞劇之一將於2017年1月24日至2月5日 降臨威尼斯人劇場
箱中碰撞
澳門文化中心將於2017年2月舉行的「開箱作業2017」中帶來3套首次上演的全新創作
海角藝棧
在媽閣廟前的廣場和大馬路，每天都是熙來攘往，但遊覽的人潮往往止於海事博物館
在資訊爆炸的時代探討如何去愛
小城實驗劇團年底為澳門觀眾帶來英國著名劇作家Caryl Churchill的知名作品《Love & Information》.這是澳門本地劇團首次詮釋這部充滿實驗性和挑戰性的劇作.
醒神！雞年嚟喇！
您的雞年運程大預測！
城中熱事
揚帆築夢－－郭桓作品展
2016年12月31日 - 2017年4月23日
大河之舞 - 20周年特別紀念版
2017年1月24日至2月5日
傳奇音樂會
2017年2月3-5日
歡迎來到 Macau Closer magazine
焦點內容
Jan 2017
意廷新貌
永利澳門內的帝雅廷意大利餐廳帝雅廷也為自己換上新裝，並在餐牌加上多款新菜式，以美饌迷倒饕客
Jan 2017
星星相惜
米芝蓮三星級名廚Bombana Umberto邀得同樣來自意大利的名廚Enrico Crippa，聯手打造意式盛宴
Dec 2016
轉行博彩
International Game Technology (IGT)公司的亞洲營銷總監Mark Michalko在過去五年儼如他公司的代表人物，但坐擁40年的經驗，他在行內絕非新手
Dec 2016
真愛餽贈
一個東望洋山上的三房單位，是一位老人家安享晚年的安樂窩。現在她的孫女Michelle Tang為我們詳盡地 介紹她如何把這單位變成一個現代滿美家居
Dec 2016
細味格國
位處歐亞兩個大陸交界的格魯吉亞就如她盛產的葡萄酒一樣，都值得被細細品嚐
Dec 2016
皮埃蒙特精粹
西鄰法國、北鄰瑞士的皮埃蒙特（意︰Piemonte；英︰Piedmont），位處阿爾卑斯（Alps）及利古里亞亞平寧（Ligurian Apennine）兩大山脈之間
Dec 2016
越是本土的故事，越能引起普遍共鳴
葡萄牙導演Marco Martins憑藉電影《Saint George》奪得第一屆澳門國際影展暨頒獎典禮「最佳導演獎」。該片同時將最佳男主角獎收入囊中。
Dec 2016
深度商業片
澳門導演陳雅莉的第二部劇情電影《那一年，我十七》將於澳門國際影展暨頒獎典禮中亮相
特寫時尚
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深圳時裝周 歡樂海岸
特寫街拍
方進一
街拍攝影師
與其餘五位志趣相投的同事成立indiegroup獨立集團，承接各類拍攝之餘，自己亦開始走上獨立街拍的道路，頻密穿梭於深圳、香港、台灣等地進行旅行式街拍。戀物志littlething、HYPEBEAST長期合作街拍攝影師。
yotlj.blogcn.com
披出亞洲風格
菲律賓的時裝設計界新星Martin Bautista 與《特寫》分享他的迅速竄紅以及成為亞洲獨立設計師的經驗
創意領薈
《澳門時裝領薈》L-Show呈獻一場精彩的葡語系時裝展
去年《澳門時裝領薈2013》於以藝術、文化及創意產業為中心的澳門仁慈堂婆仔屋舉行了一場大型活動「葡語系時裝展」。
時裝進化
澳門時裝節帶來本地及區內創意洋溢設計師的作品。
自家風格
2011年11月，首屆澳門時裝領薈MFL，
帶來了本地和國際設計師設計的時裝秀，為小城添上魅力、
風格和美豔。沉寂一年的後， MFL本月又再上演，為時裝界呈現不一樣的畫面。
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