歡迎來到 Macau Closer magazine

焦點內容

Dec 2016
坐享愉悅聖誕
澳門金麗華酒店推出一系列節日禮遇，讓你擁有一個溫馨聖誕
Dec 2016
美高梅經典聖誕
每逢聖誕佳節，最開心就是可以與家人和好友一起享受生活裏各樣美事
Dec 2016
醉人聖誕
澳門金沙城康萊德酒店為顧客帶來一個甜蜜聖誕
Dec 2016
劇場裡的音樂會
在世界各地十一個城市巡演的澳門原創音樂表演「墓所事事」增添新元素回歸澳門舞台
Nov 2016
江南韻魅
黃酒－中華古老文化之魂
Nov 2016
麗閣藏珍
領感文化創辦人之一何超盈將於本月的第二屆「6075澳門酒店 藝術博覽會」內把麗景灣藝術酒店內的六十個客房轉變為城中 最獨特的藝術展場
Nov 2016
「敬隨君便」
澳門俄籍藝術家君士坦丁舉行最大規模個人展
Nov 2016
情感實驗
2016年度的VAFA錄像藝術節由全藝社和東方基金會舉辦，為觀眾帶來澳門唯一專注於國際當代錄像藝術的藝術節
Nov 2016
小窗微藝
一場小型畫作展覽，讓觀眾走進畫家的內心小宇宙
Nov 2016
葡國雙雄
兩位葡國車手於今年的澳門格蘭披治大賽車中分別登上王者寶座
Nov 2016
美味情緣
澳門悅榕庄推出「永恆的回憶」中西婚宴計劃，讓你可以有一個難忘婚宴
Nov 2016
首日練習賽
《特寫》雜誌專訪參加第五十屆澳門格蘭披治電單車比賽的葡萄牙賽車手André Pires

特寫時尚

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深圳時裝周 歡樂海岸
特寫街拍
方進一
 
街拍攝影師 
 
與其餘五位志趣相投的同事成立indiegroup獨立集團，承接各類拍攝之餘，自己亦開始走上獨立街拍的道路，頻密穿梭於深圳、香港、台灣等地進行旅行式街拍。戀物志littlething、HYPEBEAST長期合作街拍攝影師。
 
yotlj.blogcn.com 
披出亞洲風格

菲律賓的時裝設計界新星Martin Bautista 與《特寫》分享他的迅速竄紅以及成為亞洲獨立設計師的經驗

創意領薈
《澳門時裝領薈》L-Show呈獻一場精彩的葡語系時裝展
 
 去年《澳門時裝領薈2013》於以藝術、文化及創意產業為中心的澳門仁慈堂婆仔屋舉行了一場大型活動「葡語系時裝展」。
 
時裝進化

澳門時裝節帶來本地及區內創意洋溢設計師的作品。

自家風格
2011年11月，首屆澳門時裝領薈MFL，帶來了本地和國際設計師設計的時裝秀，為小城添上魅力、風格和美豔。沉寂一年的後， MFL本月又再上演，為時裝界呈現不一樣的畫面。
 
test marco