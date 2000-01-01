歡迎來到 Macau Closer magazine

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城中熱事
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真愛餽贈
一個東望洋山上的三房單位，是一位老人家安享晚年的安樂窩。現在她的孫女Michelle Tang為我們詳盡地 介紹她如何把這單位變成一個現代滿美家居
尋覓現世
澳門出生的著名導演羅卓瑤已經在電影工業內打滾三十年。從電視到大型電影影展， 羅導演都不停地追求着創新。她的新作是一套部分在澳門取景的電影Drifting Petals
深度商業片
澳門導演陳雅莉的第二部劇情電影《那一年，我十七》將於澳門國際影展暨頒獎典禮中亮相
在資訊爆炸的時代探討如何去愛
小城實驗劇團年底為澳門觀眾帶來英國著名劇作家Caryl Churchill的知名作品《Love & Information》.這是澳門本地劇團首次詮釋這部充滿實驗性和挑戰性的劇作.
改變立牆
上月在香港的街頭藝術計劃Walls of Change，匯聚了多位保育界及藝術界的菁英人物
城中熱事
瘋狂笨豬跳 2016
2016年12月4、11、18及25日
澳門銀河及星際倒數派對活動
2016年12月31日
大河之舞 - 20周年特別紀念版
2017年1月24日至2月5日
傳奇音樂會
2017年2月3-5日
焦點內容
Dec 2016
坐享愉悅聖誕
澳門金麗華酒店推出一系列節日禮遇，讓你擁有一個溫馨聖誕
Dec 2016
美高梅經典聖誕
每逢聖誕佳節，最開心就是可以與家人和好友一起享受生活裏各樣美事
Dec 2016
醉人聖誕
澳門金沙城康萊德酒店為顧客帶來一個甜蜜聖誕
Dec 2016
劇場裡的音樂會
在世界各地十一個城市巡演的澳門原創音樂表演「墓所事事」增添新元素回歸澳門舞台
Nov 2016
江南韻魅
黃酒－中華古老文化之魂
Nov 2016
麗閣藏珍
領感文化創辦人之一何超盈將於本月的第二屆「6075澳門酒店 藝術博覽會」內把麗景灣藝術酒店內的六十個客房轉變為城中 最獨特的藝術展場
Nov 2016
「敬隨君便」
澳門俄籍藝術家君士坦丁舉行最大規模個人展
Nov 2016
情感實驗
2016年度的VAFA錄像藝術節由全藝社和東方基金會舉辦，為觀眾帶來澳門唯一專注於國際當代錄像藝術的藝術節
Nov 2016
小窗微藝
一場小型畫作展覽，讓觀眾走進畫家的內心小宇宙
Nov 2016
葡國雙雄
兩位葡國車手於今年的澳門格蘭披治大賽車中分別登上王者寶座
Nov 2016
美味情緣
澳門悅榕庄推出「永恆的回憶」中西婚宴計劃，讓你可以有一個難忘婚宴
Nov 2016
首日練習賽
《特寫》雜誌專訪參加第五十屆澳門格蘭披治電單車比賽的葡萄牙賽車手André Pires
特寫時尚
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深圳時裝周 歡樂海岸
特寫街拍
方進一
街拍攝影師
與其餘五位志趣相投的同事成立indiegroup獨立集團，承接各類拍攝之餘，自己亦開始走上獨立街拍的道路，頻密穿梭於深圳、香港、台灣等地進行旅行式街拍。戀物志littlething、HYPEBEAST長期合作街拍攝影師。
yotlj.blogcn.com
披出亞洲風格
菲律賓的時裝設計界新星Martin Bautista 與《特寫》分享他的迅速竄紅以及成為亞洲獨立設計師的經驗
創意領薈
《澳門時裝領薈》L-Show呈獻一場精彩的葡語系時裝展
去年《澳門時裝領薈2013》於以藝術、文化及創意產業為中心的澳門仁慈堂婆仔屋舉行了一場大型活動「葡語系時裝展」。
時裝進化
澳門時裝節帶來本地及區內創意洋溢設計師的作品。
自家風格
2011年11月，首屆澳門時裝領薈MFL，
帶來了本地和國際設計師設計的時裝秀，為小城添上魅力、
風格和美豔。沉寂一年的後， MFL本月又再上演，為時裝界呈現不一樣的畫面。
test marco